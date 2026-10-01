Сколько платят рабочим в Украине

За год медианные зарплаты по большинству проанализированных рабочих вакансий в Украине выросли, как известно 24 Каналу из исследования OLX Робота.

Больше всего – у каменщиков и прорабов. В августе 2026 года медианная зарплата по обеим профессиям составляла 60 тысяч гривен. Это на 33% больше, чем годом ранее.

Также на 32% выросла оплата труда плиточников и слюсарей. Однако уровень зарплат по этим специальностям заметно различается: плиточник зарабатывает 62,5 тысячи гривен, а слесарь – 36,3 тысячи гривен. Среди наиболее высокооплачиваемых рабочих вакансий в Украине также были:

Штукатур – 65 тысяч гривен; Маляр в сфере строительства – 60 тысяч гривен; Фасадчик – 60 тысяч гривен; Строитель – 55 тысяч гривен; Электрик на строительстве – 46,3 тысячи гривен.

По этим профессиям медианные годовые зарплаты выросли примерно на 15–22%, в зависимости от специальности. Одной из причин является дефицит кадров. Рабочие специальности остаются востребованными, поэтому работодатели повышают зарплаты, чтобы привлечь новых сотрудников и удержать существующих.

Сколько зарабатывают в Польше

В Польше нет единой тенденции к росту зарплат по всем рабочим профессиям. По некоторым специальностям оплата существенно увеличилась, а по другим – наоборот, уменьшилась.

Больше всего за год выросла медианная зарплата каменщика – на 38%, до 11 тысяч злотых. Это около 127,6 тысяч гривен по официальному курсу НБУ по состоянию на 1 октября 2026 года.

Также зарплаты выросли у столяра – до 8 тысяч злотых, или около 92,8 тысяч гривен, и разнорабочего на строительстве – до 7,7 тысяч злотых, или около 89,3 тысяч гривен.

Одними из самых высокооплачиваемых профессий в Польше были:

плиточник – 10,8 тысяч злотых, или около 125,2 тысяч гривен;

прораб – 10 тысяч злотых, или около 116 тысяч гривен;

каменщик – 11 тысяч злотых, или около 127,6 тысяч гривен.

А вот для маляров динамика была противоположной. За год медианная зарплата по этой вакансии уменьшилась на 13% – до 7,8 тысяч злотых, или примерно 90,4 тысяч гривен.

Как зарплаты соотносятся с минимальной

Минимальная зарплата в Польше в 2026 году составляет 4 806 злотых брутто, или около 55,7 тысяч гривен.

Медианные зарплаты рабочих профессий там в среднем превышают минимальную примерно в 1,5–2 раза, а наибольший разрыв наблюдается по наиболее высокооплачиваемым специальностям.

В Украине минимальная зарплата составляет 8 647 грн, тогда как медианные зарплаты по популярным рабочим профессиям – от 36,3 до 65 тысяч гривен.

Где выгоднее работать рабочим

По ряду специальностей зарплаты в Польше в гривневом эквиваленте существенно выше. Например:

Каменщик – около 127,6 тысяч гривен в Польше против 60 тысяч гривен в Украине; Плиточник – около 125,2 тысяч гривен против 62,5 тысяч гривен; Прораб – около 116 тысяч гривен против 60 тысяч гривен.

При этом сама зарплата не дает полной картины того, что лучше работать. Для такого сравнения также необходимо учитывать:

налоги;

стоимость аренды жилья;

транспортные расходы;

цены на питание;

другие повседневные расходы.

Поэтому более высокую зарплату в Польше не стоит автоматически приравнивать к большему доходу "на руки" после всех расходов. Для каждой профессии и конкретной ситуации результат может отличаться.