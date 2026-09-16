Уже 15 сентября в "Dzienniku Ustaw" было опубликовано постановление Рады министров, что устанавливает новые размеры минимальной заработной платы в Польше на 2027 год, сообщает InPoland. Таким образом, почасовая ставка составит 32,30 злотых, а зарплата – 4 950 злотых брутто.

Как изменится зарплата в Польше с 2027 года?

Повышение по сравнению с предыдущими годами довольно незначительное – в настоящее время почасовая ставка составляет 31,40 злотых, а зарплата – 4 806 злотых брутто.

Размеры минимальной зарплаты довольно остро обсуждались во время заседаний Рады социального диалога, ведь профсоюзы требовали повышения зарплаты до 5 200 злотых брутто. А вот работодатели поддержали предложение правительства. Достичь соглашения не удалось – и в соответствии с законодательством Польши Рада министров должна была установить размер минимальной зарплаты и почасовой ставки до 15 сентября.

Интересно! С 2015 года минимальная зарплата в Польше выросла более чем на 3 000 злотых. Тогда она составляла 1 750, а в 2027 году достигнет уже 4 950 злотых. Наибольший рост зафиксировали в 2023 и 2024 годах – тогда из-за сильной инфляции минимальную зарплату повышали дважды в год.



В Польше повысят минимальную зарплату с 2027 года / Фото Pexels

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Что нужно знать украинцам о работе в Польше?

Многие украинцы выбирают Польшу для заработка из-за высокой зарплаты, но очень часто она сопровождается несколькими неприятными нюансами, которые "вылезают" уже после начала работы. Например, 7 из 10 иностранцев, работавших в Польше через агентства по трудоустройству, хотя бы раз сталкивались с непрозрачными схемами начисления зарплаты.

Чаще всего используются следующие: