Вже 15 вересня у Dzienniku Ustaw опублікували постанову Ради Міністрів, що встановлює нові розміри мінімальної зарплати в Польщі на 2027 рік, пише InPoland. Відтак, погодинна ставка становитиме 32,30 злотих, а зарплата – 4950 злотих брутто.

Як зміниться зарплата в Польщі з 2027 року?

Підвищення, порівняно з попередніми роками, досить незначне – наразі погодинна ставка становить 31,40 злотих, а зарплата – 4806 злотих брутто.

Розміри мінімальної зарплати досить гостро обговорювали під час засідань Ради соціального діалогу, адже профспілки вимагали підвищення зарплати до 5200 злотих брутто. А ось роботодавці підтримали пропозицію уряду. Домовленості досягнути не вдалося – і відповідно до законодавства Польщі, Рада міністрів мала встановити розмір мінімалки та погодинної ставки до 15 вересня.

Українці, що працюють у Польщі офіційно, отримують таку ж мінімальну зарплату, як і поляки, тож від 2027 року також зможуть розраховувати на підвищення оплати праці.



У Польщі затвердили нову мінімальну зарплату / Скриншот з Dzienniku Ustaw

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Цікаво! З 2015 року мінімальна зарплата у Польщі зросла на понад 3000 злотих. Тоді вона становила 1750, а у 2027 сягне вже 4950 злотих. Найбільше зростання зафіксували у 2023 та 2024 роках – тоді через сильну інфляцію мінімальну зарплату підвищували двічі на рік.



У Польщі піднімуть мінімалку з 2027 року / Фото Pexels

Що слід знати українцям про роботу в Польщі?

Чимало українців обирають Польщу для заробітків через високу зарплатню, але дуже часто вона супроводжується кількома неприємними нюансами, що "вилазять" вже після початку роботи. Наприклад, 7 з 10 іноземців, що працювали у Польщі через агенції зайнятості, принаймні раз стикалися з непрозорими схемами зарахування зарплати.

Найчастіше використовують такі: