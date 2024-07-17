Як нараховують зарплату на прифронтових територіях
Джерело:Урядовий портал
Попри війну на прифронтових територіях продовжує працювати безліч робітників, які щодня ризикують своїм життям. Тому Уряд збільшив зарплату для осіб, які досі виконують свої обов'язки на державних підприємствах та установах в зоні можливих та активних бойових дій.
Які зарплати у зоні бойових дій
Працівники бюджетних установ та організацій щомісячно отримують надбавку у період воєнних дій. Додаткові гроші платять за особливі умови праці:
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- на територіях можливих бойових дій – у граничному розмірі 50% посадового окладу;
- на територіях активних бойових дій – у граничному розмірі 100% посадового окладу.
Також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих або активних бойових дій, встановлюється щомісячна надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу,
– написали на Урядовому порталі.
Раніше перелік працівників, які підпадали під підвищення, погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією, проте нині даний цей процес може відбуватися більш оперативно, бо перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації.
Які спеціалісти потрібні зараз найбільше
- машиністи;
- завгоспи;
- зварювальники;
- завідувачі складу;
- установники;
- кухарі на мангал;
- кур’єри.