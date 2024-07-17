Який показник скоротився
Індекс очікувань інвесторів та аналітиків, відносно ситуації в німецькій економіці на найближчі пів року став гіршим. Падіння можна назвати значним.
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Вказаний індекс сягнув +41,8 пункту. Для порівняння, у червні він складав +47,5 пункту.
Економічні перспективи погіршуються. Вперше за рік економічні очікування щодо Німеччини знизилися,
– вважає президент ZEW Ахім Вамбах.
Вамбах виділяє такі причини зниження цього показника:
- зниження рівня експорту у Німеччині;
- теперішня політична невизначеність у Франції;
- невизначеність, відносно грошово-кредитної політики Європейського центрального банку, яка буде реалізовуватись у майбутньому.