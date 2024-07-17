Какой показатель сократился
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков, относительно ситуации в немецкой экономике на ближайшие полгода стал хуже. Падение можно назвать значительным.
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Указанный индекс достиг +41,8 пункта. Для сравнения, в июне он составлял +47,5 пункта.
Экономические перспективы ухудшаются. Впервые за год экономические ожидания по Германии снизились,
– считает президент ZEW Ахим Вамбах.
Вамбах выделяет следующие причины снижения этого показателя:
- снижение уровня экспорта в Германии;
- нынешняя политическая неопределенность во Франции;
- неопределенность, относительно денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, которая будет реализовываться в будущем.