Какой показатель сократился

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков, относительно ситуации в немецкой экономике на ближайшие полгода стал хуже. Падение можно назвать значительным.

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Указанный индекс достиг +41,8 пункта. Для сравнения, в июне он составлял +47,5 пункта.

Экономические перспективы ухудшаются. Впервые за год экономические ожидания по Германии снизились,

– считает президент ZEW Ахим Вамбах.

Вамбах выделяет следующие причины снижения этого показателя:

снижение уровня экспорта в Германии;

нынешняя политическая неопределенность во Франции;

неопределенность, относительно денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, которая будет реализовываться в будущем.

Обратите внимание! Индекс ZEW может быть выше и ниже нуля. Таким образом демонстрируются оптимистические и пессимистические настроения. В частности, в октябре 2023 года этот индекс в последний раз упал ниже нуля.