Какие зарплаты в зоне боевых действий
Работники бюджетных учреждений и организаций ежемесячно получают надбавку в период военных действий. Дополнительные деньги платят за особые условия труда:
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- на территориях возможных боевых действий – в предельном размере 50% должностного оклада;
- на территориях активных боевых действий – в предельном размере 100% должностного оклада.
Также работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора, расположенных и непосредственно предоставляющих социальные услуги на территориях возможных или активных боевых действий, устанавливается ежемесячная надбавка в предельном размере 100% должностного оклада,
– написали на Правительственном портале.
Ранее перечень работников, которые подпадали под повышение, согласовывался с соответствующей областной военной администрацией, однако сейчас данный этот процесс может происходить более оперативно, потому что перечень будут согласовывать районные военные администрации.
Какие специалисты нужны сейчас больше всего
- машинисты;
- завхозы;
- сварщики;
- заведующие складом;
- установщики;
- повара на мангал;
- курьеры.