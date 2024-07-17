Які зарплати у зоні бойових дій

Працівники бюджетних установ та організацій щомісячно отримують надбавку у період воєнних дій. Додаткові гроші платять за особливі умови праці:

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  • на територіях можливих бойових дій – у граничному розмірі 50% посадового окладу;
  • на територіях активних бойових дій – у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих або активних бойових дій, встановлюється щомісячна надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу,
– написали на Урядовому порталі.

Раніше перелік працівників, які підпадали під підвищення, погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією, проте нині даний цей процес може відбуватися більш оперативно, бо перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації.

Які спеціалісти потрібні зараз найбільше

  • машиністи;
  • завгоспи;
  • зварювальники;
  • завідувачі складу;
  • установники;
  • кухарі на мангал;
  • кур’єри.