Які зарплати у зоні бойових дій

Працівники бюджетних установ та організацій щомісячно отримують надбавку у період воєнних дій. Додаткові гроші платять за особливі умови праці:

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на територіях можливих бойових дій – у граничному розмірі 50% посадового окладу;

на територіях активних бойових дій – у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих або активних бойових дій, встановлюється щомісячна надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу,

– написали на Урядовому порталі.

Раніше перелік працівників, які підпадали під підвищення, погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією, проте нині даний цей процес може відбуватися більш оперативно, бо перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації.

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