Які зарплати у зоні бойових дій
Працівники бюджетних установ та організацій щомісячно отримують надбавку у період воєнних дій. Додаткові гроші платять за особливі умови праці:
Читайте також Індекс очікування інвесторів у Німеччині вперше за 2024 рік погіршився
- на територіях можливих бойових дій – у граничному розмірі 50% посадового окладу;
- на територіях активних бойових дій – у граничному розмірі 100% посадового окладу.
Також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих або активних бойових дій, встановлюється щомісячна надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу,
– написали на Урядовому порталі.
Раніше перелік працівників, які підпадали під підвищення, погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією, проте нині даний цей процес може відбуватися більш оперативно, бо перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації.
Які спеціалісти потрібні зараз найбільше
- машиністи;
- завгоспи;
- зварювальники;
- завідувачі складу;
- установники;
- кухарі на мангал;
- кур’єри.