Зарплати в українському ІТ: хто виграє, а хто втрачає у 2025-му

Зарплати українських розробників рівня Middle в сервісних та аутстафінгових компаніях продовжують знижуватися, тоді як у досвідченіших фахівців дохід – стабільно зростає. Найбільше просідання відчули ті, хто увійшов в ІТ-сферу 2 – 6 років тому, таких фахівців, до слова, найбільше.

Де пропонують найвищі зарплати

Серед лідерів за розміром компенсацій – продуктові компанії, які пропонують одні з найвищих зарплат фахівцям усіх рівнів. Про це свідчать результати літнього опитування DOU, передає 24 Канал.

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Також високі доходи серед стартапів (особливо для Middle+), тоді як сервісні компанії зберігають статус одних із найменш прибуткових для спеціалістів. Аутстафінг, попри зниження зарплат мідлів, залишається вигідним для Senior+.

Мідли отримують менше

За останні пів року зарплати мідлів знизилися на 50 доларів, тоді як у сеньйорів та лідів спостерігається зростання. Виняток – Tech Leads, у яких медіана опустилася на ті ж 50 доларів. Зарплати молодших фахівців стабілізувалися: медіанна оплата праці джунів повернулася до рівня літа 2024-го, зростання – 30 доларів.

Фахівці з досвідом 8 – 14 років наразі отримують дещо вищі зарплати, а у тих, хто працює понад 15 років, зарплати зберігаються на сталому рівні. Початківці з досвідом до року, як і раніше, можуть розраховувати на компенсацію в межах 400 – 600 доларів.

У більш досвідчених розробників зростає не лише медіана, а й третій квартиль – тобто найвищі зарплати у вибірці. У Senior за пів року цей показник виріс на 500 доларів, у Team Lead – на 175 доларів, у Tech Lead – на 150 доларів,

– ідеться у дослідженні.

Зарплати в регіонах: Київ і Львів – попереду

Найвищі показники традиційно у Києві та Львові, хоча регіональні відмінності не суттєві. У цих містах медіанні зарплати становлять: джуніори – 1000 доларів, мідли – 2500 доларів, сеньйори – 5000 доларів, ліди – 5700 доларів.

В Одесі сеньйори отримують менше – 4500 доларів. У Вінниці, Дніпрі та Івано-Франківську джуни – 85 – 900 доларів, мідли – 2400 – 2475 доларів, сеньйори – 4500 доларів. У Харкові медіанна – 3000 доларів завдяки великій кількості лід-посад, хоча зарплати мідлів і сеньйорів тут трохи нижчі за середні.

Тип компанії: де платять більше

Продуктові компанії утримують лідерство за розміром винагород, особливо для Middle і Lead-рівнів: +100 доларів та +250 доларів відповідно за пів року. У стартапах середній рівень зарплати мідлів виріс на 325 доларів. Водночас аутстафінгові компанії втратили 224 доларів, а сервісні – 150 доларів для мідлів.

Незважаючи на нижчі зарплати, сервісні компанії залишаються головною точкою входу в професію: 62% інтернів та 40% джуніорів стартують саме тут. Водночас держкомпанії та не-ІТ-бізнеси пропонують найнижчі зарплати на ринку.

Яка спеціалізація приносить більше

Найвищі медіанні зарплати – у Back-end і Mobile розробників. Початківці у Back-end та Full Stack можуть розраховувати на найкращі стартові ставки.

Зарплати Senior-розробників більшості напрямків зросли на 200 – 300, окрім Front-end, де показники не змінилися. У Mobile-сегменті Lead/Staff/Principal рівнів відбулося відновлення зарплат після зимового падіння – +500 доларів.

Найвищі зарплати зберігаються у розробників, які працюють із Scala, більшість із яких – це Senior+ (75%). Далі в рейтингу – Go, Kotlin, Swift, Python. Java і Ruby також демонструють стабільно високі зарплати, зокрема й для мідлів і джунів.

Цікаво, що TypeScript продовжує витісняти JavaScript. Частка розробників, які використовують TS як основну мову, зросла на 4 в.п. – до 25%, тоді як частка JS впала на 3 в.п. – до 15%.

Гендер і вік

Частка жінок у розробці поступово зростає: нині – 11% проти 10% пів року тому та 9% минулого літа. Медіанний вік розробників залишається незмінним – 30 років.