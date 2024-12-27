Які зарплати отримують українці у Польщі: лише 5% погоджуються працювати за менш як 900 євро

Лише 5% українців у Польщі погоджуються працювати за зарплату менше ніж 4000 злотих (приблизно 930 євро).

Вищі фінансові очікування українців

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого польським виданням Wprost, інформує 24 Канал.

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За інформацією з дослідження Progres Group, фінансові запити українців значно перевищують очікування економічних мігрантів з інших країн, таких як Філіппіни, Індія, Непал, Молдова чи Колумбія.

85% українців у Польщі розраховують на зарплату в межах від 4000 до 7700 злотих (930–1800 євро).

10% хочуть заробляти понад 7700 злотих (1800 євро).

Зауважте. Наразі середній дохід українців у Польщі коливається в межах 3300–5500 злотих (770–1300 євро).

Українці — найбільша група іноземних працівників

Українці вже тривалий час залишаються найбільшою групою іноземців, які працюють у Польщі. Згідно з даними Головного управління статистики Польщі, станом на лютий 2024 року понад 755 тисяч українців офіційно працювали в країні.

Серед них:

Чоловіків понад 400 тисяч,

Жінок — майже на 35 тисяч менше, згідно з даними Управління соціального страхування Польщі (ZUS).

Загалом у Польщі легально працюють 1,17 мільйонів іноземців. Громадяни Білорусі – друга найбільш численна група іноземців, які працюють (135 200 осіб). Громадяни Грузії на третьому місці – 26 800 людей.