Якими будуть зарплати військовослужбовців із 1 листопада
В Україні заробітна плата військових залишиться незмінною з 1 листопада. Відповідно до чинних правил, розмір винагороди збережеться щонайменше до кінця 2024 року.
Які зарплати військовослужбовців
До кінця 2024 року мінімальна заробітна плата мобілізованого військовослужбовця становитиме 33 тисячі гривень. Ця сума складається з мінімального окладу солдата-строковика (20 тисяч гривень) та окладу за військовим званням (13 тисяч гривень).
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Зауважте! Вказані виплати не підлягають оподаткуванню військовим збором у розмірі 1,5%.
Згідно із Законом "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Постанові Кабінету міністрів № 168 розмір додаткових грошових виплат для військовослужбовців становить:
- 30 тисяч гривень – для тих, хто виконує бойові (спеціальні) завдання в умовах оборони України та захисту населення від військової агресії РФ;
- 50 тисяч гривень – для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання в органах військового управління, штабах і командуванні, що займаються оперативним управлінням підрозділами;
- 70 тисяч гривень – доплати для військових, які перебувають на передовій протягом місяця.
- 100 тисяч гривень – для військових, що перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію після отриманих травм, а також для тих, хто потрапив у полон;