Які зарплати військовослужбовців
До кінця 2024 року мінімальна заробітна плата мобілізованого військовослужбовця становитиме 33 тисячі гривень. Ця сума складається з мінімального окладу солдата-строковика (20 тисяч гривень) та окладу за військовим званням (13 тисяч гривень).
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Зауважте! Вказані виплати не підлягають оподаткуванню військовим збором у розмірі 1,5%.
Згідно із Законом "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Постанові Кабінету міністрів № 168 розмір додаткових грошових виплат для військовослужбовців становить:
- 30 тисяч гривень – для тих, хто виконує бойові (спеціальні) завдання в умовах оборони України та захисту населення від військової агресії РФ;
- 50 тисяч гривень – для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання в органах військового управління, штабах і командуванні, що займаються оперативним управлінням підрозділами;
- 70 тисяч гривень – доплати для військових, які перебувають на передовій протягом місяця.
- 100 тисяч гривень – для військових, що перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію після отриманих травм, а також для тих, хто потрапив у полон;