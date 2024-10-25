Які зарплати військовослужбовців

До кінця 2024 року мінімальна заробітна плата мобілізованого військовослужбовця становитиме 33 тисячі гривень. Ця сума складається з мінімального окладу солдата-строковика (20 тисяч гривень) та окладу за військовим званням (13 тисяч гривень).

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Зауважте! Вказані виплати не підлягають оподаткуванню військовим збором у розмірі 1,5%.

Згідно із Законом "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Постанові Кабінету міністрів № 168 розмір додаткових грошових виплат для військовослужбовців становить:

  • 30 тисяч гривень – для тих, хто виконує бойові (спеціальні) завдання в умовах оборони України та захисту населення від військової агресії РФ;
  • 50 тисяч гривень – для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання в органах військового управління, штабах і командуванні, що займаються оперативним управлінням підрозділами;
  • 70 тисяч гривень – доплати для військових, які перебувають на передовій протягом місяця.
  • 100 тисяч гривень – для військових, що перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію після отриманих травм, а також для тих, хто потрапив у полон;