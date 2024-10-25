Какие зарплаты военнослужащих

До конца 2024 года минимальная заработная плата мобилизованного военнослужащего составит 33 тысячи гривен. Эта сумма состоит из минимального оклада солдата-срочника (20 тысяч гривен) и оклада по воинскому званию (13 тысяч гривен).

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Обратите внимание! Указанные выплаты не подлежат налогообложению военным сбором в размере 1,5%.

Согласно Закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлению Кабинета министров № 168 размер дополнительных денежных выплат для военнослужащих составляет: