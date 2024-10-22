Які податки вираховуються з мінімальної зарплати зараз

Українці після вирахування податків отримують значно меншу зарплату. З цієї виплати віднімається ПДФО(18%) та військовий збір(раніше 1,5%, зараз – 5%).

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Довідка: "Чистою" називають виплату після вирахування всіх податків.

Тобто раніше українці мали таку мінімальну зарплату:

з січня по березень українці отримували – 5 715,50 гривень;

з квітня по жовтень це значення складало уже 6 440 гривень.

Однак, військовий збір для більшості громадян зріс до 5%, у зв'язку з прийняттям нового закону про податки. Відповідно, якщо раніше загалом з зарплати вираховувалось 19,5%, то зараз – 23%.

Отже, ті, хто має мінімальну заробітну плату, тепер буде отримувати "чистими" уже 6 160 гривень.

Нагадаємо! Мінімальна заплата в Україн у наступному році не зростатиме. Щобільше, імовірно, це значення буде заморожене до 2028 року.