Зарплати зростуть, але працівників можуть звільняти: які плани має бізнес на найближчий рік

НБУ провів звичне опитування підприємств для того, аби орієнтуватися в найближчих тенденціях. Для працівників є гарні новини щодо зарплати, але не надто щодо зайнятості.

Бізнес підвищить зарплати, але може скорочувати штат

У квартальному опитуванні НБУ задіяв 652 підприємства з 21 регіону України. Дослідження проводилося з 31 липня по 29 серпня 2023 року та не зачепило бізнесу на території тимчасово окупованого Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей.

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Що стосується зарплат, то в найближчі 12 місяців керівники підприємств готуються підвищувати показники. Зокрема, ствердно на це питання відповіли 47,2% респондентів.

Зарплати будуть зростати / Графік НБУ

Найбільше до зростання зарплат готуються переробні підприємства, особливо середні бізнеси, які здійснюють експортні та імпортні операції.

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Разом з тим, очікується деякий спад у зайнятості. Зокрема, підприємства можуть звільнити до 7% працівників впродовж наступних 12 місяців. Зростання кількості працівників очікують лише підприємства зі сфери торгівлі.

Раніше Кабмін прогнозував, що реальна зарплата у 2024 році повинна вирости на 6%, а номінальна – на 20%.