Уряд планує боротися з гендерним розривом в оплаті праці

Кабмін уже працює над зменшенням розриву між зарплатами за гендерною ознакою. Згідно з відповідною стратегією, до 2030 року різниця в оплаті праці між чоловіками та жінками має скоротитись з 18,6% до 13,6%.

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У рамках урядової стратегії, планують досягти таких цілей:

Працювати над подоланням стереотипів та дискримінації щодо професій за гендерною ознакою; Створення сприятливих умов для більш зручного поєднання сімейних та професійних сфер; Вдосконалення законодавства про рівну оплату праці.

Перша леді Олена Зеленська заявила, що Україна взяла на себе зобов'язання, як і більшість розвинених держав, подолати гендерний розрив за найближчі 7 років. Також нагадаємо, що цього року Нобелівську премію з економіки отримала професорка з Гарвардського університету Клаудії Голдін за "за поглиблення нашого розуміння результатів роботи жінок на ринку праці".

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