Уряд планує боротися з гендерним розривом в оплаті праці
Кабмін уже працює над зменшенням розриву між зарплатами за гендерною ознакою. Згідно з відповідною стратегією, до 2030 року різниця в оплаті праці між чоловіками та жінками має скоротитись з 18,6% до 13,6%.
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У рамках урядової стратегії, планують досягти таких цілей:
- Працювати над подоланням стереотипів та дискримінації щодо професій за гендерною ознакою;
- Створення сприятливих умов для більш зручного поєднання сімейних та професійних сфер;
- Вдосконалення законодавства про рівну оплату праці.
Перша леді Олена Зеленська заявила, що Україна взяла на себе зобов'язання, як і більшість розвинених держав, подолати гендерний розрив за найближчі 7 років. Також нагадаємо, що цього року Нобелівську премію з економіки отримала професорка з Гарвардського університету Клаудії Голдін за "за поглиблення нашого розуміння результатів роботи жінок на ринку праці".
Додамо більше новин зарплату та роботу:
- У жовтні на ринку праці зафіксували приріст вакансій. Зокрема, шукають працівників у сфері обслуговування, туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Діапазон зарплат становить від 17 до 40 тисяч гривень;
- Наприкінці вересня Державна служба зайнятості повідомила про пожвавлення на ринку праці. Зокрема, роботодавці поступово збільшують рівень заробітної плати.