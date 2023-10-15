Правительство планирует бороться с гендерным разрывом в оплате труда
Кабмин уже работает над уменьшением разрыва между зарплатами по гендерному признаку. Согласно соответствующей стратегии, к 2030 года разница в оплате труда между мужчинами и женщинами должна сократиться с 18,6% к 13,6%.
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В рамках правительственной стратегии планируют достичь следующих целей:
- Работать над преодолением стереотипов и дискриминации по профессиям по гендерному признаку;
- Создание благоприятных условий для более удобного сочетания семейных и профессиональных сфер;
- Совершенствование законодательства о равной оплате труда.
Первая леди Елена Зеленская заявила, что Украина взяла на себя обязательства, как и большинство развитых государств, преодолеть гендерный разрыв в ближайшие 7 лет. Также напомним, что в этом году Нобелевскую премию по экономике получила профессор из Гарвардского университета Клаудии Голдин за "за углубление нашего понимания результатов работы женщин на рынке труда".
Добавим больше новостей зарплату и работу:
- В октябре на рынке труды зафиксировали прирост вакансий. В частности, ищут работников в сфере обслуживания, туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. Диапазон зарплат составляет от 17 до 40 тысяч гривен;
- В конце сентября Государственная служба занятости сообщила об оживлении на рынке труда. В частности, работодатели постепенно увеличивают уровень заработной платы.