Популярные вакансии и какие зарплаты предлагают

Сейчас на Едином портале вакансий "висят" более 220 тысяч предложений. Наибольшим спросом пользуются квалифицированные работники рабочих процессий и работники из сферы торговли.

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Также данные свидетельствуют, что работодатели постепенно увеличивают уровень зарплаты. Рост происходит медленно, но постоянно.

Сейчас больше всего вакансий среди таких профессий:

  • продавец-консультант;
  • менеджер по продажам;
  • повар;
  • бухгалтер;
  • грузчик;
  • врач;
  • швея;
  • бариста;
  • водитель автотранспортных средств;
  • машинист.

Продавцам, поварам, бариста, водителям и машинистам иногда предлагают зарплату более 50 тысяч гривен. Еще больше предлагают врачам, бухгалтерам и менеджерам по продажам.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года технологические гиганты уволили сотни тысяч работников.