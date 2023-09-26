Популярні вакансії та які зарплати пропонують

Зараз на Єдиному порталі вакансій "висять" понад 220 тисяч пропозицій роботи. Найбільший попит мають кваліфіковані працівники робітничих процесій та працівники зі сфери торгівлі.

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Також дані свідчать про те, що роботодавці поступово збільшують рівень зарплати. Зростання відбувається повільно, але постійно.

Цікаво! У Держслужбі зайнятості повідомили, що середній розмір зарплати працівників, хто подається на роботу від них, становить близько 11 тисяч гривень.

Зараз найбільше вакансій серед таких професій:

продавець-консультант;

менеджер з продажу;

кухар;

бухгалтер;

вантажник;

лікар;

швачка;

бариста;

водій автотранспортних засобів;

машиніст.

Продавцям, кухарям, бариста, водіям та машиністам подекуди пропонують зарплату у понад 50 тисяч гривень. Ще більше пропонують лікарям, бухгалтерам та менеджерам з продажів.

Раніше повідомлялося, що з початку 2023 року технологічні гіганти звільнили сотні тисяч працівників.