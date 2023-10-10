Ситуация на рынке труда улучшается
Октябрь – время высокой интенсивности бизнеса, о чем свидетельствуют и тенденции на рынке труда. Дал прирост вакансий и учебный сезон: увеличилось предложение работы как для педагогов, так и работников по персоналу.
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Многие вакансии есть в сфере обслуживания, туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. Культура, музыка и шоубизнес также прибавили в количестве предложений работы.
Что касается популярности среди работодателей, то чаще всего они ищут бухгалтеров, поваров, водителей, менеджеров по продажам и продавцов-консультантов. Востребованы и работники на следующие позиции:
- бармен;
- официант;
- патрульный;
- юрист;
- курьер.
Сколько готовы платить
Сейчас средняя зарплата несколько выросла и составляет 17500 гривен. Больше всего готовы платить водителям-международникам (40 тысяч), риелторам (35 тысяч) и мастерам, работающим с автомобилями (30 тысяч).
Менеджерам и руководителям предлагают от 32 до 35 тысяч, 16 – 17 тысяч можно встретить в вакансиях для работников СМИ и юристов.
Сколько в Украине безработных
В сентябре было зарегистрировано более 106 тысяч безработных. Вместе с тем аналитики сообщают, что реальное текущее положение дел может быть несколько иным, ведь не все потерявшие работу получили статус безработного.