"Притиснули" відключення світла: продажі зарядних станцій у COMFY злетіли на 74%

Повернення планових та аварійних обмежень електропостачання наприкінці вересня швидко позначилося на поведінці покупців. Українці знову почали активніше шукати техніку, яка допомагає залишатися на зв'язку та підтримувати роботу необхідних пристроїв під час відсутності електрики.

Де найбільше купують техніку для автономності

За один тиждень попит на зарядні станції збільшився на 74%, а на павербанки – на 30% через відключення світла, пише UCSC.

За даними COMFY, найбільший інтерес до пристроїв для енергонезалежності зафіксували одразу в кількох великих містах:

Харкові; Дніпрі; Кривому Розі; Києві.

Водночас між містами є помітна різниця саме у попиті на зарядні станції. Лідером став Дніпро. Обсяг продажів зарядних станцій там виявився на 200% більшим, ніж у Харкові, який посів друге місце. Порівняно з Києвом різниця ще суттєвіша – у Дніпрі попит виявився втричі вищим.

Попит на зарядні станції майже подвоївся

Період із 29 вересня до 5 жовтня став показовим для категорії техніки, яка допомагає пережити відключення. У порівнянні з попереднім тижнем:

попит на зарядні станції зріс майже вдвічі;

павербанки знову увійшли до топу продажів;

загальний інтерес до енергонезалежної техніки помітно посилився.

За оцінкою компанії, найближчими місяцями попит може посилитися ще більше, якщо ситуація з електропостачанням погіршуватиметься та наближатиметься зимовий період.

Які павербанки й зарядні станції найчастіше обирають

У категорії павербанків покупці переважно шукають баланс між трьома характеристиками: місткістю, потужністю та габаритами. Найпопулярнішими залишаються моделі на 20 000 та 30 000 mAh, які підтримують швидку зарядку потужністю 22,5 Вт.

Такий вибір пов'язаний із цілком практичним сценарієм використання. Під час тривалих відключень користувачам важливо не просто одноразово зарядити смартфон, а мати можливість кілька разів відновити заряд телефону та інших необхідних гаджетів.

На ринку зарядних станцій зараз можна виділити два основні варіанти використання:

Перший – потужні пристрої, здатні одночасно живити кілька побутових приладів. У цій категорії популярними є моделі з потужністю 2 400 Вт та ємністю 2 240 Вт·год.

Другий сценарій стосується покупців, яким потрібна станція передусім для базових потреб. Тут високий попит мають компактніші моделі потужністю 800 Вт та ємністю 512 Вт·год.

Водночас через підвищений попит запаси популярних моделей можуть швидко скорочуватися. Тобто повернення відключень уже не просто змінило структуру попиту – воно почало безпосередньо впливати і на наявність окремих пристроїв у продажу.

Нагадаємо, сучасний ринок пропонує величезну кількість автономних систем живлення, тому покупцям важливо орієнтуватись у технічних характеристиках. Неправильно підібраний пристрій може виявитися занадто слабким для побутових приладів або зламатися в перші місяці роботи. Щоб обрати надійну зарядну станцію, фахівці радять аналізувати кілька базових критеріїв.



