Где чаще всего покупают оборудование для автономности

За одну неделю спрос на зарядные станции вырос на 74%, а на павербанки – на 30% из-за отключения света, пишет UCSC.

По данным COMFY, наибольший интерес к устройствам для обеспечения энергонезависимости был зафиксирован сразу в нескольких больших городах:

Харькове; Днепре; Кривом Роге; Киеве.

В то же время между городами наблюдается заметная разница именно в спросе на зарядные станции. Лидером стал Днепр. Объем продаж зарядных станций там оказался на 200% больше, чем в Харькове, занявшем второе место. По сравнению с Киевом разница еще более существенная – в Днепре спрос оказался в три раза выше.

Спрос на зарядные станции почти удвоился

Период с 29 сентября по 5 октября стал показательным для категории техники, которая помогает пережить отключения. По сравнению с предыдущей неделей:

спрос на зарядные станции вырос почти вдвое;

павербанки снова вошли в топ продаж;

общий интерес к энергонезависимой технике заметно усилился.

По оценке компании, в ближайшие месяцы спрос может усилиться еще больше, если ситуация с электроснабжением будет ухудшаться по мере приближения зимнего периода.

Какие портативные зарядные устройства и зарядные станции выбирают чаще всего

В категории внешних аккумуляторов покупатели в основном ищут баланс между тремя характеристиками: емкостью, мощностью и габаритами. Наибольшей популярностью пользуются модели на 20 000 и 30 000 мАч, поддерживающие быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.

Такой выбор связан с вполне практичным сценарием использования. Во время длительных отключений пользователям важно не просто однократно зарядить смартфон, а иметь возможность несколько раз восстановить заряд телефона и других необходимых гаджетов.

На рынке зарядных станций сейчас можно выделить два основных варианта использования:

Первый – мощные устройства, способные одновременно питать несколько бытовых приборов. В этой категории популярны модели мощностью 2 400 Вт и емкостью 2 240 Вт·ч.

Второй сценарий касается покупателей, которым станция нужна прежде всего для базовых нужд. Здесь высоким спросом пользуются более компактные модели мощностью 800 Вт и емкостью 512 Вт·ч.

В то же время из-за повышенного спроса запасы популярных моделей могут быстро сокращаться. То есть возобновление отключений уже не просто изменило структуру спроса – оно начало напрямую влиять и на наличие отдельных устройств в продаже.

Напомним, что современный рынок предлагает огромное количество автономных систем питания, поэтому покупателям важно ориентироваться в технических характеристиках. Неправильно подобранное устройство может оказаться слишком слабым для бытовых приборов или выйти из строя в первые месяцы работы. Чтобы выбрать надежную зарядную станцию, специалисты советуют анализировать несколько базовых критериев.