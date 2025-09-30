У США засудили до ув'язнення засновницю фінтех-страртапу Frank, що допомагав студентам при вступі в коледжі США. Мова про 28-річну Чарлі Джевіс.

У чому звинуватили Джевіс?

Американку визнали винною у масштабному шахрайстві на суму 175 мільйонів доларів, пише Associated Press, передає 24 Канал.

Дивіться також Суд визнав штраф для Трампа "надмірним", але підтвердив факт шахрайства

У 2021 році Джевіс продала свою освітню стартап-компанію Frank одному з найбільших банків США – JPMorgan Chase. Під час переговорів вона значно перебільшила кількість клієнтів, які користувалися послугами компанії.

Щоб переконати банк у цінності стартапу, вона підробила документи, створивши ілюзію наявності понад 4 мільйонів студентів, хоча реальна кількість клієнтів була меншою за 300 тисяч.

На чому наполягав захист?

Захист просив суд проявити поблажливість, наголошуючи, що Джевіс вела переговори проти "300 досвідчених інвестиційних банкірів". Однак суддя відкинув цей аргумент, зазначивши, що хоч банк і не провів належну перевірку, провину за шахрайство несе саме Джевіс.

Обвинувачення наголосило, що її вчинки були вмотивовані жадібністю – жінка знала, що отримає 29 мільйонів доларів від продажу, і свідомо пішла на обман.

Ця сума буквально світилась перед її очима, і вона збрехала, щоб її отримати,

– заявив прокурор.

У своєму зверненні до суду Джевіс сказала, що жалкуватиме про свій вчинок до кінця життя, пише Reuters.

Хто така Чарлі Джевіс?