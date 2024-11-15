Роботодавців можуть змусити звітувати про затримку зарплати працівникам

Вже незабаром підприємства, що мають заборгованість по виплаті зарплати повинні будуть повідомляти про це. Також ФОПи повинні будуть звітувати про найманих працівників.

Що зміниться для роботодавців та працівників

У Мінекономіці запропонували, що у разі порушення строків виплати заробітної плати, роботодавець повинен надати Держпраці інформацію про наявність заборгованості із заробітної плати, про що передає 24 канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Чи зростають доходи українців? Відповідь вас здивує

Зауважте! Строк порушення має складати більше ніж на 30 календарних днів.

Чи звітують зараз роботодавці про заборгованість зарплати

У пояснювальній записці зазначено, що станом на сьогодні наказом Державної служби статистики України встановлено форму державного статистичного спостереження. Ця форма передбачає щомісячне подання звітів про заборгованість із заробітної плати до органів Держстату юридичними особами.

Однак цей наказ має свої нюанси:

не містить чіткого переліку суб’єктів господарювання, які зобов’язані подавати звіти; не передбачає обов’язку для фізичних осіб-підприємців подавати такі звіти.

Важливо! Останній пункт залишається актуальним навіть за наявності найманих працівників та заборгованості із заробітної плати.