Что изменится для работодателей и работников
В Минэкономики предложили, что в случае нарушения сроков выплаты заработной платы, работодатель должен предоставить Гоструда информацию о наличии задолженности по заработной плате, про что передает 24 канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также: Растут ли доходы украинцев? Ответ вас удивит
Обратите внимание! Срок нарушения должен составлять более чем на 30 календарных дней.
Отчитываются ли сейчас работодатели о задолженности зарплаты
В пояснительной записке указано, что на сегодня приказом Государственной службы статистики Украины установлена форма государственного статистического наблюдения. Эта форма предусматривает ежемесячное представление отчетов о задолженности по заработной плате в органы Госстата юридическими лицами.
Однако этот приказ имеет свои нюансы:
- не содержит четкого перечня субъектов хозяйствования, которые обязаны подавать отчеты;
- не предусматривает обязанности для физических лиц-предпринимателей подавать такие отчеты.
Важно! Последний пункт остается актуальным даже при наличии наемных работников и задолженности по заработной плате.