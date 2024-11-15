Что изменится для работодателей и работников

В Минэкономики предложили, что в случае нарушения сроков выплаты заработной платы, работодатель должен предоставить Гоструда информацию о наличии задолженности по заработной плате, про что передает 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Срок нарушения должен составлять более чем на 30 календарных дней.

Отчитываются ли сейчас работодатели о задолженности зарплаты

В пояснительной записке указано, что на сегодня приказом Государственной службы статистики Украины установлена форма государственного статистического наблюдения. Эта форма предусматривает ежемесячное представление отчетов о задолженности по заработной плате в органы Госстата юридическими лицами.

Однако этот приказ имеет свои нюансы:

не содержит четкого перечня субъектов хозяйствования, которые обязаны подавать отчеты; не предусматривает обязанности для физических лиц-предпринимателей подавать такие отчеты.

Важно! Последний пункт остается актуальным даже при наличии наемных работников и задолженности по заработной плате.

