Китайське купувати не хочуть, а західного – нема: у Росії значно зріс попит на ремонт техніки

Унаслідок повномасштабного вторгнення в Україну, впровадження санкцій та виходу з Росії західних компаній, у країні-агресорці впродовж року суттєво зріс попит на ремонт вживаних побутової техніки та смартфонів. Росіяни не хочуть купувати нові китайські товари з огляду на їхню якість, власного виробництва практично немає, а західні бренди – здебільшого недоступні.

Так, жителі країни-терористки все частіше намагаються відремонтувати стару техніку. Про активне зростання попиту на такі послуги свідчать дані низки російських сервісів з розміщення оголошень та аналітиків, передає Бізнес 24.

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Попит на ремонт вживаної техніки у Росії значно зріс

За даними російських аналітиків, попит на послуги ремонту смартфонів та побутової техніки у Росії в середньому зріс щонайменше на чверть впродовж року. При цьому, окрім неможливості придбати новий якісний товар унаслідок виходу з ринку західних компаній, відремонтувати старий не так вже й просто, адже до країни-агресорки припинили імпортувати й комплектуючі.

За даними представника одного з російських ремонтних сервісів, унаслідок припинення офіційних поставок деталей, щонайменше 1,5 тисячі майстерень з ремонту побутової техніки та електроніки у Росії були змушені зачинитись. Решта 3,5 тисячі підприємств галузі, які продовжують працювати, не здатні задовільнити шалений попит.

До прикладу, попит на ремонт пральних машин у Росії у четвертому кварталі 2022 року зріс щонайменше на 180%, якщо порівнювати з січнем поточного року. Посудомийні машини росіяни просять відремонтувати вдвічі частіше, а запитів на ремонт зламаних холодильників та телевізорів – в 1,5 раза більше.

Цікаво, що найбільше зростання попиту на ремонт вживаної побутової техніки та смартфонів спостерігається у великих містах країни-терористки, зокрема у Москві, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі. Пік кількості оголошень про необхідність ремонту при цьому припав на вересень – жовтень, – попит на ремонтні роботи у цей період зріс на 62%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Як зазначають аналітики, такий попит на ремонт вживаної техніки, зокрема смартфонів, спричинений поставками у Росію товарів китайських брендів низької якості, щоб заповнити пусті прилавки після виходу західних компаній бодай якимись "аналогами".

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні з ринку Росії частково або повністю пішла низка західних компаній, зокрема техногігантів та виробників побутової техніки. Більшість європейських та американських брендів припинили постачання власної продукції й нові інвестиції у країну-агресорку.