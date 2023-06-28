Яка "прикра" іронія: завод французького Bonduelle у Росії потрапив під обстріл

Компанія Bonduelle попри напад росіян на Україну продовжувала активно вести бізнес на території окупантів. Французи були впевнені у тому, що війна їх не стосується.

Після 24 лютого 2022 року французька компанія Bonduelle відмовилася йти з російського ринку, за що потрапила під бойкот українських супермаркетів. Відповідь долі не забарилася – та показала, що війна не оминає нікого.

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Обстріл заводу Bonduelle

У Bonduelle повідомили, що їх підприємство потрапило під обстріл. Це трапилося на початку червня.

Під вогонь потрапив промисловий майданчик у Шебекіно, що у Білгородській області. Жоден працівник компанії не постраждав.

Внаслідок бомбардувань на початку червня у Білгородській області на російсько-українському кордоні постраждав наш промисловий майданчик у Шебекіно. Жертв серед співробітників немає, збитки були обмежені,

– заявили у компанії.

Також повідомляється, що з весни виробництво на потужностях, яке розташоване за 7 кілометрів від українського кордону, зупинили з міркувань безпеки.