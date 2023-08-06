"Китайське диво": Tesla вдалося наростити постачання автівок із заводу у Шанхаї

Справи Ілона Маска з соціальною мережею Х йдуть далеко не найкращим чином, а от Tesla вдається набирати обертів. Зокрема, йдеться й про ринок Азії, де в компанії багато конкурентів.

Нещодавно Ілон Маск заявляв про бажання відвідати Китай. Його працівники у Шанхаї схоже так зраділи, що почали перевиконувати заплановану норму в рази.

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Успіх Tesla у Китаї

Як повідомили у компанії, в липні шанхайський завод поставив на ринок 64 285 електромобілів. Це на 128% більше за минулорічний показник за аналогічний період.

Завод у Шанхаї компанія Tesla збудувала у 2019 році. З того часу він швидко зростає: у 2022 році підприємство випустило на ринок понад 700 тисяч машин, перевершивши попередній показник на 48%.

Загалом у 2023 році Tesla вдалося продати 540 тисяч машин. Це більше, аніж компанія зробила електромобілів за весь 2021 рік.

Успіх Tesla у Китаї пояснюють тим, що компанія почала експортувати Model Y в Південну Корею прямо з Шанхаю. Раніше електрокари везли із США. Що стосується локалізації запчастин, то вже зараз вона складає 95%. Також Tesla почала експорт з Шанхаю в Таїланд Model 3 і Model Y.