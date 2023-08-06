Мислити як інші люди неможливо, але пережити з ними схожий досвід – цілком. 24 Канал зібрав кілька книг, які Джефф Безос вважає обов'язковими для прочитання усім підприємцям та керівникам бізнесу.

Схоже Вихідні з користю: читаємо цікаве разом з Біллом Гейтсом

"Ціль"

Автор: Голдрат Еліяху

Помилки та обмеження – найбільші вороги розвитку компанії. "Ціль" – це роман, який навчить отримувати від свого бізнесу максимальну віддачу.

Ця книга була своєрідним орієнтиром для команди Amazon,

– стверджує Безос.

"Збудовані навічно"

Автор: Джим Коллінз

Автор вивчає фактори, які гарантували довгостроковий успіх американським корпораціям. "Чому певні компанії стають зірками та залишають конкурентів далеко позаду?", – відповідь на це запитання можна знайти на сторінках цієї книги.

У книзі описано багато концепцій на яскравих прикладах, які кожен підприємець може застосувати у своєму бізнесі.

"Дилема інноватора"

Автор: Клейтон Крістенсен

Успіх – це те, до чого прагне кожна компанія. Але часто саме він стає зоною турбулентності, пережити яку вдається не всім.

"У період злету потрібно бути найбільш пильним, адже варто зробити один необачний крок – і конкуренти вже попереду, а твій бізнес розсипається на очах. Вийти на вершину – лише половина справи, справжнє мистецтво полягає у тому, щоб залишатися там довгий час", – поділився мільярдер.