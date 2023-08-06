Мыслить как другие люди невозможно, но пережить с ними подобный опыт вполне. 24 Канал собрал несколько книг, которые Джефф Безос считает обязательными для прочтения всем предпринимателям и руководителям бизнеса.

Похожее Выходные с пользой: читаем интересное вместе с Биллом Гейтсом

"Цель"

Автор: Голдрат Элиаху

Ошибки и ограничения – самые большие враги развития компании. "Цель" – это роман, который научит получать от своего бизнеса максимальную отдачу.

Эта книга была своеобразным ориентиром для команды Amazon,

– утверждает Безос.

"Построенные навечно"

Автор: Джим Коллинз

Автор изучает факторы, гарантировавшие долгосрочный успех американским корпорациям. "Почему некоторые компании становятся звездами и оставляют конкурентов далеко позади?", – ответ на этот вопрос можно найти на страницах этой книги.

В книге описаны многие концепции на ярких примерах, которые каждый предприниматель может применить в своем бизнесе.

"Дилемма инноватора"

Автор: Клейтон Кристенсен

Успех – это то, к чему стремится каждая компания. Но часто именно он становится зоной турбулентности, испытать которую удается не всем.

"В период взлета нужно быть наиболее внимательным, ведь стоит сделать один опрометчивый шаг – и конкуренты уже впереди, а твой бизнес рассыпается на глазах. Выйти на вершину – только половина дела, настоящее искусство состоит в том, чтобы оставаться там долгое время", – поделился миллиардер.