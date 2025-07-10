"Нова пошта" запускає нову послугу "Пункт передачі": що це і як працює

"Нова пошта" впровадила нову послугу – "Пункт передачі", яка дозволяє залишити речі для тимчасового зберігання у зручному форматі: у відділенні, поштоматі або пункті приймання-видачі.

Вартість послуг та вимоги

Компанія пояснила, що сервіс підійде для тих, хто хоче на деякий час залишити валізу, рюкзак або інші особисті речі вагою до 30 кілограмів, передає 24 Канал.

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У вартість входить зберігання до 7 днів (для палет – до 3 днів). З наступного дня (8-го для речей, 4-го для палет) нараховується додаткова плата.

Вимоги до відправлень:

Документи: до 35×25×2 сантиметрів і до 1 кілограма.

Посилки: до 120×70×70 сантиметрів і до 30 кілограмів фактичної або об'ємної ваги.

Зауважте. Для окремих відділень діють обмеження – максимальна довжина кожної сторони пакунку не повинна перевищувати 60 сантиметрів. Передбачені також параметри для палет, шин і дисків.

Як скористатись послугами

Щоб скористатися сервісом, потрібно створити експрес-накладну у мобільному застосунку, обрати один і той самий пункт для відправки й отримання, вказати одержувача та (за потреби) замовити пакування.