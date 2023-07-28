Без мита та ПДВ: Верховна Рада спростила ввезення тепловізорів та антидронових рушниць

Тепловізори та антидронові рушниці можна буде завозити значно легше. Відповідні закони вже надіслали на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Війна триває, і ЗСУ потребують великої кількості зброї та допоміжних засобів для ефективного протистояння окупантам. Часто проблемою для волонтерів ставали митні збори та ПДВ, але за активності суспільства та ініціативності депутатів їх вдається вирішувати.

Читайте також Socar оштрафували на 2 мільйони гривень: у чому звинуватили мережу АЗС

Скасування мита та ПДВ на тепловізори та антидронові рушниці

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Верховна Рада прийняла законопроєкти №9467 та 9468. Закони підтримали 294 та 301 депутат.

Він додав, що участь у розробці законопроєкту брала Митна служба. Це дозволило передбачити більше нюансів та швидше подати документи на голосування.

Раніше Верховна Рада проголосувала за повернення електронного декларування, закон пройшов перше читання. Що у ньому нового – читайте тут

Ці законопроєкти звільняють від мита та ПДВ сучасні тепловізійні монокуляри, які оснащені інфрачервоним детектором і вбудованою функцією камери. Також йдеться про бінокуляри з функцією далекоміра.

Окрім того, до переліку товарів із пільгами на мито та ПДВ внесли антидронові рушниці, які також вкрай потрібна на фронті. Для того, аби ці закони вступили у дію, свій підпис під ними повинен поставити президент Володимир Зеленський.