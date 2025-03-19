Метінвест Ахметова зазнав збитків у понад 1,1 мільярдів доларів
- Група Метінвест зазнала збитків у 2024 році на суму 1,152 мільярдів доларів, що в 5,9 разів більше проти 2023 року.
- Основні причини збитків включають знецінення активів у секторі видобутку коксівного вугілля, збільшення операційних та фінансових витрат, а також проблеми з безпекою в Україні.
Група Метінвест у 2024 році значно наростила збитки, які зросли у 5,9 разів порівняно з 2023 роком – з 194 мільйонів доларів до 1,152 мільярдів доларів.
Чому зросли збитки
Про це свідчить фінансовий звіт компанії. Серед причин такого фінансового результату знецінення активів у секторі видобутку коксівного вугілля – резерв під це становив 1,317 мільярдів доларів (проти лише 12 мільйонів доларів у 2023 році).
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А також збільшення операційних витрат та фінансових витрат і проблеми з безпекою в Україні, що особливо вплинуло на діяльність Покровського вугільного підприємства, яке тимчасово зупинило роботу.
Попри це, збитки частково були компенсовані зростанням виручки, покращенням фінансових показників партнерських компаній та спільних підприємств.
Фінансові показники Метінвесту у 2024 році
- EBITDA (з урахуванням спільних підприємств) – 957 мільйонів доларів (+11% до 2023 року)
- EBITDA металургійного сегмента – 289 мільйонів доларів (+82%)
- EBITDA гірничодобувного сегмента – 768 мільйонів доларів (без змін)
Виручка: 8,05 мільярдів доларів (+9%)
Компанія пов’язує зростання доходів із відновленням роботи українських чорноморських портів у другій половині 2023 року, що зменшило логістичні обмеження та дозволило збільшити експорт продукції.
Географія продажів у 2024 році
- Україна: 32% виручки (-3 п.п.)
- Європа: 3,27 мільярдів доларів (-8%) – скорочення частки до 41%
- Азія: 1,32 мільярдів доларів (+160%) – збільшення частки до 16%, переважно через відновлення експорту залізної руди до Китаю
- Північна Америка: 443 мільйонів доларів (без змін) – 6% загальної виручки
- Близький Схід та Північна Африка (MENA): 275 мільйонів доларів (+120%)
- СНД: 71 мільйон доларів (+25%)
- Інші регіони: 81 мільйон доларів (+13%)
Виробництво готової продукції впало на 6% до 2,159 мільйонів тонн. У січні 2025 року Метінвест тимчасово зупинив роботу Покровської вугільної групи.