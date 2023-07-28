Samsung зазнав великих збитків: прибутки компанії обвалилися у 6 разів

Компанія Samsung за підсумками другого кварталу 2023 року прозвітувала про падіння доходів. Втім, воно не досягнуло прогнозів самого технологічного гіганта.

Компанія Samsung Electronics у своєму пресрелізі повідомила про суттєве падіння прибутків. Найбільший світовий виробник напівпровідникової продукції та смартфонів переживає найгірший період за останнє десятиліття.

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Шалене падіння прибутків

Згідно з повідомленням Samsung, чистий прибуток компанії впав у 6,4 раза. Що стосується операційного прибутку, то показник знизився аж на 95%.

Це найгірший фінансовий результат роботи компанії за останні 14 років. Разом з тим, очікування аналітиків самого гіганта були ще гіршими, тому Samsung сподівається, що незабаром справи вдасться налагодити.

Найпотужніший виробник мікросхем у світі TSMC хоче збудувати новий завод у Тайвані. Це може коштувати кілька мільярдів доларів.

У червні чистий прибуток Samsung склав 1,35 мільярда доларів, в той час як минулого року за аналогічний період компанія заробила майже 10 мільярдів. Аналітики раніше прогнозували, що зараз показник не перевищить мільярда.

Виторг Samsung у квітні – червні зменшився на 22%. Великий збиток показав бізнес з виробництва чіпів – понад 3,5 мільярда доларів.