Більше з вищою освітою, але менше заробляють: Зеленська розповіла про нижчі зарплати жінок в ООН

20 вересня 2023, 12:27
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Джерело:

телеграм Олени Зеленської

Україна хоче втілити в життя план подолання гендерної нерівності у заробітній платі. Про важливість цього кроку наголосила Олена Зеленська, виступаючи в ООН.

Жінки більш освічені, але мають менше можливостей

За словами Олени Зеленської, в Україні більше жінок з вищою освітою, аніж чоловіків. Статистика стверджує, що наразі показники становлять 47% та 36% відповідно. 

Проте, на жаль, у нас, як і в усьому світі, жінки відчутно менше заробляють. Під час війни жінки взяли на себе ще більше обовʼязків, але при цьому потребують і більше можливостей,
– сказала Зеленська. 

Під час виступу в ООН на заході "Міжнародний день боротьби за рівну оплату праці 2023" перша леді розповіла про план України щодо подалання цієї проблеми, який вже почали впроваджувати у життя. 

Як Україна буде боротися з нерівною оплатою праці 

Україна планує подолати нерівну оплату праці до 2030 року. Кабінет міністрів вже схвалив план заходів на 2023 – 2025 роки, який дозволить запустити процес. 

Найближчим часом в нашій державі будуть реалізовувати наступні кроки: 

  • подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі;
  • удосконалення законодавства;
  • створення умов для зручного поєднання сімейних та професійних обов'язків.
Автор: Ярослав Сиваківський