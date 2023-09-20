Більше з вищою освітою, але менше заробляють: Зеленська розповіла про нижчі зарплати жінок в ООН

Україна хоче втілити в життя план подолання гендерної нерівності у заробітній платі. Про важливість цього кроку наголосила Олена Зеленська, виступаючи в ООН.

Жінки більш освічені, але мають менше можливостей

За словами Олени Зеленської, в Україні більше жінок з вищою освітою, аніж чоловіків. Статистика стверджує, що наразі показники становлять 47% та 36% відповідно.

Проте, на жаль, у нас, як і в усьому світі, жінки відчутно менше заробляють. Під час війни жінки взяли на себе ще більше обовʼязків, але при цьому потребують і більше можливостей,

– сказала Зеленська.

Під час виступу в ООН на заході "Міжнародний день боротьби за рівну оплату праці 2023" перша леді розповіла про план України щодо подалання цієї проблеми, який вже почали впроваджувати у життя.

Як Україна буде боротися з нерівною оплатою праці

Україна планує подолати нерівну оплату праці до 2030 року. Кабінет міністрів вже схвалив план заходів на 2023 – 2025 роки, який дозволить запустити процес.

Найближчим часом в нашій державі будуть реалізовувати наступні кроки: