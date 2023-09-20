Женщины более образованы, но имеют меньше возможностей
По словам Елены Зеленской, в Украине больше женщин с высшим образованием, чем мужчин. Статистика утверждает, что показатели составляют 47% и 36% соответственно.
Однако, к сожалению, у нас, как и во всем мире, женщины ощутимо меньше зарабатывают. Во время войны женщины взяли на себя еще больше обязанностей, но при этом нуждаются и больше возможностей,
– сказала Зеленская.
Во время выступления в ООН на мероприятии "Международный день борьбы за равную оплату труда 2023 года" первая леди рассказала о плане Украины по устранению этой проблемы, который уже начали претворять в жизнь.
Как Украина будет бороться с неравной оплатой труда
Украина планирует преодолеть неравную оплату труда к 2030 году. Кабинет министров уже одобрил план мероприятий на 2023 – 2025 годы, который позволит запустить процесс.
В ближайшее время в нашем государстве будут реализовываться следующие шаги:
- преодоление стереотипов и дискриминации по признаку пола;
- усовершенствование законодательства;
- создание условий для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.