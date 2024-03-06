Зеленський підписав закон, який є однією з умов для вступу в ЄС та отримання траншу від МВФ
Зеленський підписав закон про корпоративне управління держкомпаній, який є однією з головних умов виконання євроінтеграційних зобовʼязань України. На це вже відреагували посли G7.
Закон про корпоративне управління держкомпаній
5 березня президент України Зеленський підписав закон № 5593-д про реформу корпоративного управління держпідприємств та про електронні аграрні ноти.
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В Мінекономіки зазначили, закон унормовує багато питань, які дозволять підприємствам працювати зрозуміло для суспільства, інвесторів та міжнародних партнерів. Наглядовим радам надають більше повноважень для роботи, але і більше відповідальності.
За словами міністерки економіки Свириденко, закон дозволяє вивести корпоративну реформу на новий рівень і масштабувати роботу, яка триває уже 8 років. Це також важливий сигнал для інвесторів, який доводить, що Україна діятиме за зрозумілими для цивілізованого світу правилами.Важливо! Ухвалення закону є також частиною євроінтеграційного процесу та програми з МВФ. Закон наближає Україну до стандартів ОЕСР та збалансовує їх з вимогами воєнного часу.
Як посли G7 відреагували на підписання закону
Посли G7 позитивно відзначили закон щодо посилення корпоративного управління в Україні, зауваживши, що це важливий крок для забезпечення того, аби державні підприємства працювали відповідно до принципів ОЕСР.
На їх думку, закон зменшить можливості для корупції, забезпечуючи підзвітність керівників наглядовим радам, обраним за міжнародними стандартами.