Зеленський підписав закон, який є однією з умов для вступу в ЄС та отримання траншу від МВФ

Зеленський підписав закон про корпоративне управління держкомпаній, який є однією з головних умов виконання євроінтеграційних зобовʼязань України. На це вже відреагували посли G7.

Закон про корпоративне управління держкомпаній

5 березня президент України Зеленський підписав закон № 5593-д про реформу корпоративного управління держпідприємств та про електронні аграрні ноти.

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В Мінекономіки зазначили, закон унормовує багато питань, які дозволять підприємствам працювати зрозуміло для суспільства, інвесторів та міжнародних партнерів. Наглядовим радам надають більше повноважень для роботи, але і більше відповідальності.

За словами міністерки економіки Свириденко, закон дозволяє вивести корпоративну реформу на новий рівень і масштабувати роботу, яка триває уже 8 років. Це також важливий сигнал для інвесторів, який доводить, що Україна діятиме за зрозумілими для цивілізованого світу правилами.

Як посли G7 відреагували на підписання закону

Ухвалення закону є також частиною євроінтеграційного процесу та програми з МВФ. Закон наближає Україну до стандартів ОЕСР та збалансовує їх з вимогами воєнного часу.

Посли G7 позитивно відзначили закон щодо посилення корпоративного управління в Україні, зауваживши, що це важливий крок для забезпечення того, аби державні підприємства працювали відповідно до принципів ОЕСР.

На їх думку, закон зменшить можливості для корупції, забезпечуючи підзвітність керівників наглядовим радам, обраним за міжнародними стандартами.