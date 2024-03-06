Зеленский подписал закон, который является одним из условий для вступления в ЕС и получения транша от МВФ

Зеленский подписал закон о корпоративном управлении госкомпаний, который является одним из главных условий выполнения евроинтеграционных обязательств Украины. На это уже отреагировали послы G7.

Закон о корпоративном управлении госкомпаний

5 марта президент Украины Зеленский подписал закон № 5593-д о реформе корпоративного управления госпредприятий и об электронных аграрных нотах.

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В Минэкономики отметили, закон нормирует много вопросов, которые позволят предприятиям работать понятно для общества, инвесторов и международных партнеров. Наблюдательным советам предоставляют больше полномочий для работы, но и больше ответственности.

По словам министра экономики Свириденко, закон позволяет вывести корпоративную реформу на новый уровень и масштабировать работу, которая длится уже 8 лет. Это также важный сигнал для инвесторов, который доказывает, что Украина будет действовать по понятным для цивилизованного мира правилам.

Как послы G7 отреагировали на подписание закона

Принятие закона является также частью евроинтеграционного процесса и программы с МВФ. Закон приближает Украину к стандартам ОЭСР и сбалансирует их с требованиями военного времени.

Послы G7 положительно отметили закон об усилении корпоративного управления в Украине, отметив, что это важный шаг для обеспечения того, чтобы государственные предприятия работали в соответствии с принципами ОЭСР.

По их мнению, закон уменьшит возможности для коррупции, обеспечивая подотчетность руководителей наблюдательным советам, избранным по международным стандартам.