Зеленский подписал закон, который является одним из условий для вступления в ЕС и получения транша от МВФ
Зеленский подписал закон о корпоративном управлении госкомпаний, который является одним из главных условий выполнения евроинтеграционных обязательств Украины. На это уже отреагировали послы G7.
Закон о корпоративном управлении госкомпаний
5 марта президент Украины Зеленский подписал закон № 5593-д о реформе корпоративного управления госпредприятий и об электронных аграрных нотах.
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В Минэкономики отметили, закон нормирует много вопросов, которые позволят предприятиям работать понятно для общества, инвесторов и международных партнеров. Наблюдательным советам предоставляют больше полномочий для работы, но и больше ответственности.
По словам министра экономики Свириденко, закон позволяет вывести корпоративную реформу на новый уровень и масштабировать работу, которая длится уже 8 лет. Это также важный сигнал для инвесторов, который доказывает, что Украина будет действовать по понятным для цивилизованного мира правилам.Важно! Принятие закона является также частью евроинтеграционного процесса и программы с МВФ. Закон приближает Украину к стандартам ОЭСР и сбалансирует их с требованиями военного времени.
Как послы G7 отреагировали на подписание закона
Послы G7 положительно отметили закон об усилении корпоративного управления в Украине, отметив, что это важный шаг для обеспечения того, чтобы государственные предприятия работали в соответствии с принципами ОЭСР.
По их мнению, закон уменьшит возможности для коррупции, обеспечивая подотчетность руководителей наблюдательным советам, избранным по международным стандартам.