Закон про корпоративне управління держкомпаній
5 березня президент України Зеленський підписав закон № 5593-д про реформу корпоративного управління держпідприємств та про електронні аграрні ноти.
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В Мінекономіки зазначили, закон унормовує багато питань, які дозволять підприємствам працювати зрозуміло для суспільства, інвесторів та міжнародних партнерів. Наглядовим радам надають більше повноважень для роботи, але і більше відповідальності.
За словами міністерки економіки Свириденко, закон дозволяє вивести корпоративну реформу на новий рівень і масштабувати роботу, яка триває уже 8 років. Це також важливий сигнал для інвесторів, який доводить, що Україна діятиме за зрозумілими для цивілізованого світу правилами.
Як посли G7 відреагували на підписання закону
Посли G7 позитивно відзначили закон щодо посилення корпоративного управління в Україні, зауваживши, що це важливий крок для забезпечення того, аби державні підприємства працювали відповідно до принципів ОЕСР.
На їх думку, закон зменшить можливості для корупції, забезпечуючи підзвітність керівників наглядовим радам, обраним за міжнародними стандартами.