Обновление соглашения с Украиной

Как отметили в ЕК, предложения включают обновление соглашения с Украиной "с целью улучшения его практической реализации и правоприменения, сохраняя при этом его цели и сферу действия".

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Комиссия заявила, что решила изменить соглашение с Украиной "на основе обмена мнениями с государствами-членами, Украиной и заинтересованными сторонами".

При этом также было отмечено, что соглашение было очень положительным как для ЕС, так и для Украины, позволив значительно увеличить их экспорт на рынки друг друга.

Что известно о соглашении "транспортного безвиза" Изначально соглашение было подписано в июне 2022 года и позже продлено до конца июня 2024 года. Такое же соглашение было подписано с Молдовой. Договоренности предоставляют двусторонние транспортные права украинским, молдавским и европейским перевозчикам на территории друг друга.

Какие изменения предлагает ЕК

Как отметили в Еврокомиссии, что продление соглашения по крайней мере до конца 2025 года поможет обезопасить цепи поставок.

Важно! Традиционные транспортные маршруты в регионе нарушены или закрыты из-за захватнической войны России против Украины и недоступность Черного моря как традиционного торгового пути.

Поэтому, изменения, которые предлагает Еврокомиссия, являются следующими: