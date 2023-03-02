Жінка, яка створила ChatGPT: що відомо про Міру Мураті
Джерело:mc.today
У світі технологій не так часто з'являються особистості, які змінюють гру. Міра Мураті – одна з них. Вона – таємнича жінка, яка стоїть за ChatGPT – найбільш відомою системою штучного інтелекту для генерації текстів.
35-річна албанка Міра Мураті вже стала однією з найвпливовіших осіб у світі технологій. Вона інженерка, яка може змінити спосіб, яким люди сприймають та використовують штучний інтелект у майбутньому.
Цікаво Ілон Маск хоче створити конкурента ChatGPT разом із росіянином
Чим Мураті займалася до ChatGPT
Її кар'єрний шлях та любов до штучного інтелекту почалася ще у 2013 році з роботи в компанії Tesla, яку заснував мільярдер Ілон Маск. Тоді молода інженерка керувала розробкою електрокара Model X.
Саме це й скерувало її думки в сторону розвитку технологій на базі ШІ. Адже в той час компанія Tesla випускала перші версії Autopilot – програмне забезпечення для допомоги водієві з підтримкою штучного інтелекту.
У 2016 році Мураті перейшла в стартап Leap Motion на посаду віцепрезидентки із продуктів і розробок. Вона працювала над програмою доповненої реальності, яка мала замінити класичні клавіатури. Однак зрозуміла, що люди ще не готові до такої технології.
Яка мета в ChatGPT
А от в компанію OpenAI, яка і дала світу нашумілий ChatGPT, Мураті прийшла у 2018 році. Саме вона керувала розробкою та впровадженням:
- нейромережі Dall-E (ШІ створює картинки за описом);
- розумного чат-бота ChatGPT.
Мураті переконана, що завдяки цьому прогресу у розвитку технологій можна розв'язати найбільші проблеми людства.
Цікаво, що ChatGPT представили масовому ринку ще до остаточного завершення проєкту. Зараз він працює все ще у тестовому режимі. Однак Мураті вважає це правильним своїм рішенням, адже такі продукти потрібно тестувати, щоб вони стали ідеальними. І тільки справжній відгук таких користувачів, як ми, дасть компанії зрозуміти, чи правильно вони все роблять.
Що відомо про ChatGPT
- ChatGPT – це система штучного інтелекту для генерації текстів, яка базується на алгоритмах глибокого навчання.
- Її вже використовують в багатьох сферах – медіа, рекламі, бізнесі, розробці тощо.
- При цьому засновник компанії, яка створила ChatGPT, застерігає надто швидкого переходу людства на використання ШІ. Він каже, що на це потрібен час, і, що ми побачимо ще багато лякаючих прикладів ШІ.