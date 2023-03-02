Жінка, яка створила ChatGPT: що відомо про Міру Мураті

У світі технологій не так часто з'являються особистості, які змінюють гру. Міра Мураті – одна з них. Вона – таємнича жінка, яка стоїть за ChatGPT – найбільш відомою системою штучного інтелекту для генерації текстів.

35-річна албанка Міра Мураті вже стала однією з найвпливовіших осіб у світі технологій. Вона інженерка, яка може змінити спосіб, яким люди сприймають та використовують штучний інтелект у майбутньому.

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Чим Мураті займалася до ChatGPT

Її кар'єрний шлях та любов до штучного інтелекту почалася ще у 2013 році з роботи в компанії Tesla, яку заснував мільярдер Ілон Маск. Тоді молода інженерка керувала розробкою електрокара Model X.

Саме це й скерувало її думки в сторону розвитку технологій на базі ШІ. Адже в той час компанія Tesla випускала перші версії Autopilot – програмне забезпечення для допомоги водієві з підтримкою штучного інтелекту.

У 2016 році Мураті перейшла в стартап Leap Motion на посаду віцепрезидентки із продуктів і розробок. Вона працювала над програмою доповненої реальності, яка мала замінити класичні клавіатури. Однак зрозуміла, що люди ще не готові до такої технології.

Яка мета в ChatGPT

А от в компанію OpenAI, яка і дала світу нашумілий ChatGPT, Мураті прийшла у 2018 році. Саме вона керувала розробкою та впровадженням:

нейромережі Dall-E (ШІ створює картинки за описом);

(ШІ створює картинки за описом); розумного чат-бота ChatGPT.

Мураті переконана, що завдяки цьому прогресу у розвитку технологій можна розв'язати найбільші проблеми людства.

Цікаво, що ChatGPT представили масовому ринку ще до остаточного завершення проєкту. Зараз він працює все ще у тестовому режимі. Однак Мураті вважає це правильним своїм рішенням, адже такі продукти потрібно тестувати, щоб вони стали ідеальними. І тільки справжній відгук таких користувачів, як ми, дасть компанії зрозуміти, чи правильно вони все роблять.

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