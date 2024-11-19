Українські жінки все частіше стають ФОПами: у яких галузях їх найбільше

В українському бізнесі зростає кількість жінок. За 10 місяців 2024 року в Україні було зареєстровано майже 155 тисяч нових ФОПів, створених жінками.

Скільки ФОПів створюють жінки в Україні

Зараз жінки становлять 61% від усіх новостворених ФОПів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Opendatabot.

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Найвищі показники серед жінок-підприємців спостерігаються на Сумщині, Полтавщині та Хмельниччині. Окрім того, у 2024 році частка жінок-директорів досягла 34%.

Цікаво! Усього в Україні за цей рік зареєстровано 154 920 нових ФОПів, що складає 61% від загальної кількості. Цей показник зростає з кожним роком: минулоріч він становив 57%, а до початку повномасштабної війни – 51%.

Найбільше нових ФОПів створюють жінки в:

Сумській області – 63,3%;

Полтавській області – 63,2%;

Хмельницькій області – 63,1%;

Одеській області – 63,1%;

Київській області – 62,6%.

Найменша кількість реєстрацій спостерігається в прифронтових та окупованих регіонах, зокрема в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, де цей показник варіюється від 50% до 57,8%.

У яких сферах жінки відкривають бізнеси

Більшість жінок-підприємниць реєструють ФОПи в галузі надання індивідуальних послуг. Найбільш популярні напрямки:

Перукарні та салони краси – 94%.

Послуги фізичного комфорту (масажні салони, солярії, спа-процедури, лазні).

Інші популярні галузі серед жінок-підприємців:

Виробництво одягу – 85%.

Освіта – 82,3%.

Соціальна допомога – 81,5%.

Зауважте! Цього року зросла не лише кількість жінок, які відкривають ФОПи, але й частка жінок-директорів нових компаній – 34%. У жовтні цей показник досяг рекордних 38,8%. Найвищий відсоток жінок-директорів спостерігається в Чернігівській (38,8%), Донецькій (37,4%) та Дніпропетровській (37,2%) областях.