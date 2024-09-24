Росія в обхід санкцій імпортувала західні автомобілі: яку "схему" викрили розслідувачі

Журналісти Sky News в Грузії виявили складну, але ефективну систему ввезення автомобілів західного виробництва до Росії. Автівки ввозили попри санкції з боку Британії та Європейського Союзу.

Яку схему викрили журналісти

Як повідомляють журналісти Sky News, існують підстави вважати, що багато товарів, які підпадають під санкції, потрапляють до Росії через треті країни.

Читайте також Росія тимчасово зупиняє два великі газові проєкти через санкції

Однак, розкішні автомобілі є менш "небезпечними", хоча їхнє транспортування легше відстежити, оскільки це процес, що привертає увагу.

Експерти з питань санкцій підозрюють, що країни Кавказу, ймовірно, слугують каналом для переправлення санкційних товарів до Росії, проте інформація про подальшу долю цих автомобілів обривається на кавказьких кордонах.

Експорт британських автомобілів до Азербайджану, як і до багатьох країн, зріс завдяки кільком факторам, зокрема успішній економіці, запуску нових моделей і відкладеному попиту,

– зазначала раніше Британська автомобільна лобістська організація Товариство автовиробників і торговців (SMMT)

Це означало, що більшість автомобілів залишаються на Кавказі, замість того, щоб перетинати кордон із Росією.

Зауважте! З метою розслідування, журналісти телеканалу, отримавши інформацію від місцевого жителя, вирушили до Грузії та провели два дні поблизу кордону з Росією, спостерігаючи за процесом доставки автомобілів та інших вантажів, які потім відправляли до Росії.

Як західні автомобілі потрапляли до Росії

Журналісти поговорили з численними учасниками цього бізнесу і виявили складну, але добре налагоджену систему, що дозволяє транспортувати європейські автомобілі до Росії.

Цікаво! Одна група людей відповідає за доставку автомобілів до кордону – іноді з автосалонів у Тбілісі, а іноді з чорноморських портів Поті чи Батумі. Часто вони не знають, звідки саме автомобілі, чи це безпосередньо з країн, як-от Великобританія, чи через інші кавказькі країни, зокрема Азербайджан.

Після доставки автомобілів до кордону, їх залишають на стоянках на кілька днів, поки оформляються необхідні документи.

Зауважте! Однак оформлення не обходиться без труднощів: після введення санкцій європейські країни та Грузія запровадили заборони на ввезення автомобілів до Росії. Проте існує безліч лазівок, які дозволяють переправити автомобілі через кордон.

Один із варіантів – зареєструвати та розмитнити автомобіль у Вірменії, а потім направитися на північ до російського пункту пропуску "Ларс". Іноді водіям рекомендують стверджувати, що вони везуть автомобілі через Росію до Киргизстану.