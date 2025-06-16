Lavazza планує злиття з відомими німецьким кавовим брендом – угода на 5 мільярдів євро

Італійський кавовий гігант Lavazza веде переговори щодо можливого злиття з німецьким брендом Dallmayr. Останній є одним із найстаріших гравців ринку Європи.

На якому етапі угода

Джерела Corriere della Sera повідомили, що обговорення на початковому етапі, та Lavazza вже залучила інвестиційний банк Goldman Sachs як консультанта для можливої операції, передає 24 Канал. У разі успішного об'єднання, сторони можуть обійнятись акціями, а контрольний пакет перейде італійській стороні.

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Передбачають, що спільна компанія зможе досягти річного обороту 5 мільярдів євро завдяки сильним позиціям в Італії, Франції та Німеччині. Об'єднання дозволить новій структурі ефективніше реагувати на виклики ринку, зокрема, зростання цін на каву, яке склало 70% у 2024 році для основних сортів Robusta та Arabica.

Що відомо про Dallmayr

Німецька Dallmayr має багату історію, що сягає XVIII століття, і є однією з найдавніших кавових компаній континенту. Бізнес компанії охоплює понад 50 країн з річним оборотом 1,2 мільярд євро. У портфелі Dallmayr понад 121 тисяча кавових автоматів, а також сегмент преміальних делікатесів. Компанія управляє найбільшим у Європі магазином делікатесів у центрі Мюнхена, який щорічно приваблює 3,5 мільйона відвідувачів.

Плани Lavazza

Це не перша масштабна угода Lavazza за останні роки. У 2024-му компанія інвестувала в 49% італійського оператора кавових автоматів IVS з опцією отримання повного контролю в період 2027 – 2034 років.

За підсумками минулого року Lavazza продемонструвала досить гарні фінансові результати: оборот зріс до 3,35 мільярдів євро (+9,1%), чистий прибуток досяг 82 мільйони євро (+21%), а рентабельність покращилась до 312 мільйонів євро (+18,6%).

Важливо. Злиття з Dallmayr може значно посилити присутність компанії на європейському та американському ринках. У США Lavazza вже перенесла половину виробничих потужностей до Філадельфії й планує повністю локалізувати виробництво через митні ризики.