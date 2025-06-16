На якому етапі угода

Джерела Corriere della Sera повідомили, що обговорення на початковому етапі, та Lavazza вже залучила інвестиційний банк Goldman Sachs як консультанта для можливої операції, передає 24 Канал. У разі успішного об'єднання, сторони можуть обійнятись акціями, а контрольний пакет перейде італійській стороні.

Дивіться також Meta інвестує 14,3 мільярди доларів у Scale AI та переманює його засновника

Передбачають, що спільна компанія зможе досягти річного обороту 5 мільярдів євро завдяки сильним позиціям в Італії, Франції та Німеччині. Об'єднання дозволить новій структурі ефективніше реагувати на виклики ринку, зокрема, зростання цін на каву, яке склало 70% у 2024 році для основних сортів Robusta та Arabica.

Що відомо про Dallmayr

Німецька Dallmayr має багату історію, що сягає XVIII століття, і є однією з найдавніших кавових компаній континенту. Бізнес компанії охоплює понад 50 країн з річним оборотом 1,2 мільярд євро. У портфелі Dallmayr понад 121 тисяча кавових автоматів, а також сегмент преміальних делікатесів. Компанія управляє найбільшим у Європі магазином делікатесів у центрі Мюнхена, який щорічно приваблює 3,5 мільйона відвідувачів.

Плани Lavazza

Це не перша масштабна угода Lavazza за останні роки. У 2024-му компанія інвестувала в 49% італійського оператора кавових автоматів IVS з опцією отримання повного контролю в період 2027 – 2034 років.

За підсумками минулого року Lavazza продемонструвала досить гарні фінансові результати: оборот зріс до 3,35 мільярдів євро (+9,1%), чистий прибуток досяг 82 мільйони євро (+21%), а рентабельність покращилась до 312 мільйонів євро (+18,6%).

Важливо. Злиття з Dallmayr може значно посилити присутність компанії на європейському та американському ринках. У США Lavazza вже перенесла половину виробничих потужностей до Філадельфії й планує повністю локалізувати виробництво через митні ризики.