Зміни до податкового кодексу: які нововведення будуть для бізнесу

З 1 грудня в Україні набув чинності законопроєкт, що передбачає збільшення податків. Цей документ передбачає важливі зміни, які вплинуть на громадян, малий бізнес та фінансові установи.

Податки для ФОПів

Основні зміни передбачають підвищення військового збору, а також податків для різних категорій ФОПів, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Liga Zakon.

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Ось основні зміни у податковій сфері:

З 1 грудня 2024 року військовий збір на зарплати збільшено з 1,5% до 5%.

Для ФОП 1, 2 та 4 груп введено військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 число місяця. З жовтня 2024 року це становитиме 800 гривень на місяць.

ФОПи 3 групи та юридичні особи 3 групи єдиного податку сплачуватимуть 1% від доходу як військовий збір.

Для військовослужбовців залишиться ставка 1,5% від об'єкта оподаткування.

Закон також визначає, що після припинення або скасування воєнного стану ставка збору з 1 січня наступного року становитиме 1,5% від об'єкта оподаткування. Таким чином, 5% ставка діятиме лише під час воєнного стану.

Зауважте! Змінено строки подачі звітності для найманих працівників. Тепер податкові агенти та платники єдиного внеску повинні подавати звітність щомісяця, протягом 20 днів після закінчення місяця. Наприклад, звітність за січень 2025 року треба подати до 20 лютого 2025 року.

Які ще податки зростуть

Законопроєкт також вплине на розміри інших податків.