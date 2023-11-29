Нововведення для ФОПів: що зміниться з 1 грудня

У грудні на юридичних та фізичних осіб чекають нововведення щодо призначення платежу для сплати єдиного податку. У реквізиті платіжок потрібно буде вказувати додаткову інформацію.

Що зміниться

Нововведення стосуються саме призначення платежів. З початку грудня у реквізиті платіжок "Призначення платежу" потрібно зазначати код сплати податків та ЄСВ, а також назву податку або ЄСВ та період, за який він сплачується.

Читайте також "Нова пошта" відкрила ще одне відділення в Румунії

Ще одна зміна полягає в тому, що обов’язкових полів тепер буде тільки 2. А от 1 поле — для платників на єдиний рахунок.

Для сплати ЄП ФОПам 1 та 2 груп у полі "Призначення платежу" слід зазначити: 101 єдиний податок за листопад 2023 року.

Сплата ЄСВ зазначається подібним чином: 101 ЄСВ за ІV квартал 2023 року.

Що буде у разі недотримання

Наразі у законодавстві не передбачені штрафи для платників податків, які допускають помилки при заповненні реквізиту "Призначення платежу" у платіжному дорученні при оплаті податків, зборів, бюджетних платежів або єдиного внеску на соціальне страхування (ЄСВ) на рахунки, які не є бюджетними, а також на єдиний рахунок.