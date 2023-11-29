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Нове відділення відкриється у місті Брашов. У Румунії це вже друге відділення Nova Post, а до кінця року планується запустити ще третє — у місті Констанца.
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Відділення працює щодня за адресою: м. Брашов, Str. Brânduselor 72. На цьому відділенні можна відправляти посилки до 30 кг в Україну та у Молдову, а також отримувати та відправляти документи.
Клієнти Nova Post у Румунії також можуть викликати кур'єра, щоб забрати відправлення з адреси та доставити на будь-яку точку по всій країні. За 6 місяців роботи в Румунії компанія доставила посилки майже для 8000 людей.
Відділення — по всій Європі
Зараз відділення "Нової Пошти" працюють у Польщі, Молдові, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії та Угорщині. А наступного року відділення запрацюють у більшості європейських столиць.
Розклад відкриття відділень:
- Листопад 2023 — Мілан (Італія);
- Грудень 2023 — Париж (Франція);
- Лютий 2024 — Мадрид (Іспанія) та Стамбул (Туреччина);
- Березень 2024 — Софія (Болгарія) та Лондон (Велика Британія);
- Квітень 2024 — Дублін (Ірландія) та Амстердам (Нідерланди);
- Травень 2024 — Брюссель (Бельгія), а також Берн (Швейцарія), та Лісабон (Португалія);
- Червень 2024 — Любляна (Словенія) та Загреб (Хорватія);
- Липень 2024 — Афіни (Греція) та Копенгаген (Данія);
- Серпень 2024 — Гельсінкі (Фінляндія);