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Нове відділення відкриється у місті Брашов. У Румунії це вже друге відділення Nova Post, а до кінця року планується запустити ще третє — у місті Констанца.

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Відділення працює щодня за адресою: м. Брашов, Str. Brânduselor 72. На цьому відділенні можна відправляти посилки до 30 кг в Україну та у Молдову, а також отримувати та відправляти документи.

Зауважте! Термін доставки в Україну складає від 5 днів, в Молдову — від 3 днів.

Клієнти Nova Post у Румунії також можуть викликати кур'єра, щоб забрати відправлення з адреси та доставити на будь-яку точку по всій країні. За 6 місяців роботи в Румунії компанія доставила посилки майже для 8000 людей.

Довідково! Nova Post вийшла на ринок Румунії у червні 2023 року. Відділення у Бухаресті почало роботу за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Це поштове відділення, у якому можна отримувати та відправляти документи і посилки до 30 кг.

Відділення — по всій Європі

Зараз відділення "Нової Пошти" працюють у Польщі, Молдові, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії та Угорщині. А наступного року відділення запрацюють у більшості європейських столиць.

Розклад відкриття відділень: