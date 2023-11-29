Розширення мережі

Нове відділення відкриється у місті Брашов. У Румунії це вже друге відділення Nova Post, а до кінця року планується запустити ще третє — у місті Констанца.

Читайте також Майже мільярд доларів інвестицій: Lotus Tech зміг залучити кошти перед завершенням роботи

Відділення працює щодня за адресою: м. Брашов, Str. Brânduselor 72. На цьому відділенні можна відправляти посилки до 30 кг в Україну та у Молдову, а також отримувати та відправляти документи.

Клієнти Nova Post у Румунії також можуть викликати кур'єра, щоб забрати відправлення з адреси та доставити на будь-яку точку по всій країні. За 6 місяців роботи в Румунії компанія доставила посилки майже для 8000 людей.

Відділення — по всій Європі

Зараз відділення "Нової Пошти" працюють у Польщі, Молдові, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії та Угорщині. А наступного року відділення запрацюють у більшості європейських столиць.

Розклад відкриття відділень:

  • Листопад 2023 — Мілан (Італія);
  • Грудень 2023 — Париж (Франція);
  • Лютий 2024 — Мадрид (Іспанія) та Стамбул (Туреччина);
  • Березень 2024 — Софія (Болгарія) та Лондон (Велика Британія);
  • Квітень 2024 — Дублін (Ірландія) та Амстердам (Нідерланди);
  • Травень 2024 — Брюссель (Бельгія), а також Берн (Швейцарія), та Лісабон (Португалія);
  • Червень 2024 — Любляна (Словенія) та Загреб (Хорватія);
  • Липень 2024 — Афіни (Греція) та Копенгаген (Данія);
  • Серпень 2024 — Гельсінкі (Фінляндія);