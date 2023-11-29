Що буде з Lotus Tech
Lotus Technology змогла залучити 870 мільйонів доларів фінансування. Воно було отримано на основі оцінки вартості компанії у 5,5 мільярда доларів.
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Тож після закриття угоди з LCAA, вони випустять публічні акції, що означає, що частка Lotus Technology у вільному обігу становитиме понад 19%. Вийнятком стануть лише уже наявні акціонери LCAA.
Кошти будуть використані для подальшого розвитку автомобільних технологій наступного покоління, просування інноваційних продуктів, підтримки розширення глобальної дистриб'юторської мережі компанії, а також загальних корпоративних цілей,
– написано у повідомленні компанії.
Ще в січні Lotus Tech заявила, що буде виходити на біржу в США. Зробити це вона планувала злившись з LCAA, компанією спеціального призначення (SPAC), яку утворили афілійовані особи L Catterton. Це інвестиційна компанія, яку підтримують імперії розкішних товарів Louis Vuitton Moet Hennessy.