Что будет с Lotus Tech
Lotus Technology смогла привлечь 870 миллионов долларов финансирования. Он был получен на основе оценки стоимости компании в 5,5 миллиарда долларов.
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После закрытия соглашения с LCAA, они выпустят публичные акции, что означает, что доля Lotus Technology в свободном обращении составит более 19%. Исключением станут только уже существующие акционеры LCAA.
Средства будут использованы для дальнейшего развития автомобильных технологий следующего поколения, продвижения инновационных продуктов, поддержки расширения глобальной дистрибьюторской сети компании, а также общих корпоративных целей.
– написано в сообщении компании.
Еще в январе Lotus Tech заявила, что будет выходить на биржу в США. Сделать это она планировала, слившись с LCAA, компанией специального назначения (SPAC), которую образовали аффилированные лица L Catterton. Это инвестиционная компания, поддерживаемая империей роскошных товаров Louis Vuitton Moet Hennessy.